台中雙十公車優惠新制明年元旦起上路！台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生，只要綁定電子票證，續享10公里內免費、超過10公里車資上限10元優惠。市議員邱素貞等24日關心雙十公車優惠綁卡及花博卡議題。交通局強調，綁卡時所填寫基本資料僅用於綁卡審核，不會作為其他用途。

市議員邱素貞、謝明源、陳淑華、蕭隆澤等人，24日在市政總質詢時指出，台中市交通卡綁卡綁個資要委外，居然是用「最低標」，就要市民交出姓名、身分證字號、出生年月日，以前申請「花博卡」有個資問題，現在就都安全無虞，盧市府兩套標準，令人相當錯愕。

陳淑華指出，市府臨時想到要辦理免費公車市民限定，沒有完整的配套措施就倉促要上路。國中高中生拿自己的電子票證配合市府到學校綁卡，教育局、學校、老師都不知道市府要如何辦理綁卡，顯見市府臨時推出的紊亂；要送給小學生的兒童交通卡，個資會不會洩露，同樣沒有任何的規劃。

市長盧秀燕說，台中雙十公車優惠新制明年1月1日起上路，目前市民對新政策反應普遍不錯；另民眾12月1日起可到陽明、新市政大樓、29區公所、戶政事務所、部分捷運車站及部分圖書館申請綁卡，她會要求負責受理的單位嚴密管理民眾個資。

交通局強調，未來配合「市民限定」新政策實施，針對6至12歲兒童，因目前一般銷售通路較不易購得半票卡，市府將採申請制提供「兒童卡」給6-12歲兒童，兒童持卡搭乘公車即可享有雙十公車優惠，另搭乘台中捷運可享5折優惠。

(中時 )