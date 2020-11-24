一群科學家正在南澳洲的沙漠小鎮伍默拉(Woomera)忙碌的準備著，他們是在等待日本航太局(JAXA)的隼鳥2號(Hayabusa2)返回，探測器上攜帶著龍宮小行星(Ryugu)的砂粒，可以說是來自龍宮的伴手禮。

科學警報(Science Alert)報導，隼鳥2號在太空飛行了6年之後，即將於2020年12月6日返回地球，還將攜帶著完整無損的返回艙降落在澳洲，內有100毫克的小行星物質供科學家研究。至於隼鳥2號本體，它的任務還未結束，會展開新的旅程，再次探索更多的小行星目標。

隼鳥2號的短暫返回，是日本太空技術的重要里程碑，也是全球太空探索的非凡成就，它的總航程達到52.4億公里，整個航行過程幾乎沒有出差錯，精準的利用地球重力來加速探測器，航行到所需的位置。然後，還能夠降落在龍宮小行星上2次，收集了2次表面物質，再次從小行星折返回到地球。

目前返回艙的收集小組，已經全部抵達澳洲，這群科學家們正在這幾天，進行返回艙的取回演練。

隼鳥2號的前一代，也就是隼鳥1號，也進行類似的任務，2010年隼鳥1號將糸川小行星(25143_Itokawa)的返回艙送回地球，但是這架探測器運氣實在不好，採樣設備失效，只得到幾微克的物質，而且返回艙在降落時，還遇到降落傘故障，艙體重重砸在地面的事故，因此科學家也不能完全排除隼鳥1號送回的物質是否遭到地球砂土給污染。

相較隼鳥1號的艱辛坎坷，隼鳥2號是一路游刃有餘，取得100毫克的微粒，絕對的了不起的成就。科學家希望能夠詳細研究這些小行星物質，以瞭解太陽系形成初期的物質情況，能夠得知太陽系早期岩石行星的形成、演化過程，這對我們認識地球也很有幫助。

隼鳥2號在朝地球寄送返回艙後，就會繼續它的旅程，它的下一站是在阿波羅小行星2001 CC21（小行星98943），於2026年7月抵達。這仍不是隼鳥2號的絡點，之後前往 CC21（小行星98943），時間約在2031年7月。

(中時新聞網)