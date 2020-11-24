共機又來 空軍防空飛彈追監 19:562020/11/24 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部稍早表示，中共解放軍1架運8反潛機、1架運8遠干機進入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 根據國防部官網「即時軍事動態」，這是本月第18次共機侵擾我西南空域。 (中時 ) #共機 #國防部 #西南 #空軍 #防空飛彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牆倒眾人推 通用汽車退出川普對加州政府燃油標準訴訟 11:432020/11/24 財經 我見我思：呂昭隆》沒有嚴家軍 19:022020/11/24 名家 可探測水下3000米 研究船「勵進號」投入搜尋F-16人機任務 11:072020/11/24 政治 軍冤案頻傳 民團促重啟軍冤委員會 09:532020/11/24 政治 美官員旋風訪台保密到家 今晚專機離台 19:582020/11/24 政治 健行科大資工系學生 國際發明展獲1金1銀 16:592020/11/24 寶島 離岸風電距岸遠 沃旭打造首個企業專網通訊 19:592020/11/24 財經 奔騰思潮：趙春山》告別「九二共識」，兩岸還有「創造性模糊」空間？ 19:022020/11/24 觀點 陶子出道30年首攻蛋「以鳯飛飛為範本」 壓力大到貧血、胃食道逆流 18:012020/11/24 娛樂 4校拚進雙一流 3校可能降等級 04:102020/11/24 兩岸藝文 政治熱門新聞 王浩宇控「替中共挑撥總統與院長的關係」王世堅遭告發涉反滲透法 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 高嘉瑜曬房間照背後真正目的 陳揮文酸：太聰明了 - 政治 最新政黨支持度民調出爐 網友一看驚呼：這兩黨撿到槍 - 政治 獲頒「最不欣賞的六都市長」 陳其邁說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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