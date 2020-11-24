國防部稍早表示，中共解放軍1架運8反潛機、1架運8遠干機進入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據國防部官網「即時軍事動態」，這是本月第18次共機侵擾我西南空域。

(中時 )