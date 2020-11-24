行政院推動組織改造，兩度與立法院民進黨團溝通，原本隸屬於行政院二級機關的國立故宮博物院，未來擬改隸屬於文化部，成為三級機關，對此，行政院官員24日表示，這是方向之一，尚未最後定案。

行政院官員指出，行政院內部確實有討論故宮博物院擬改隸屬於文化部，這是方向之一，但迄今尚未定案。

據了解，由於組改尚待整合的議題仍多，行政院將爭取時間，在立院本會期送出政院版的組改修法。對於外界關注的數位發展部，根據政院規劃，數位發展部將主管通訊、傳播產業、資訊通訊安全、網路基礎建設與個資保護等。

行政院組織法修正案於2010年經立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造，目前尚未完成組改的五部會，包括環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部、內政部下設國家公園署、交通部改制的交通及建設部、經濟部改制的經濟及能源部。

(工商 )