英國劍橋大學圖書館今天表示，英國生物學家、演化論創立者達爾文遺失的兩本筆記本據信遭竊，內有關於演化論的開創性想法和「生命之樹」（Tree of Life）的草圖，價值不菲。

達爾文（Charles Darwin）隨小獵犬號（HMS Beagle）出航5年返鄉後，於1837年開始整理筆記。劍橋大學圖書館表示，這些筆記價值數百萬英鎊。

在其中一本筆記本中，他畫出物種進化數個可能性的示意圖，之後於1859年出版「物種起源」（On the Origin of Species）時附上更精緻插圖。

2000年從特藏保險庫（Special Collections Strong Rooms）將這兩本筆記本取出供拍攝後，劍橋大學圖書館於2001年進行例行性清點作業時，首度將筆記本列為遺失。

長久以來，館方一直認為筆記本只是被錯放在館內某處。劍橋大學圖書館館藏有大約1000萬本圖書、地圖和手稿，而且還有全球數一數二重要的達爾文檔案。

然而，在今年展開劍橋大學圖書館史上最大規模搜索後，還是無法找到那兩本筆記本。

劍橋大學圖書館在聲明中表示：「館長做出結論，筆記本很可能被偷了。」

劍橋大學圖書館表示，已經通知當地警方，國際刑警組織（Interpol）已經將筆記本列入名為Psyche的失竊藝術品資料庫。

(中央社)