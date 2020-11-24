立委張廖萬堅積極向行政院爭取編列專案經費，補助學校運動空間的改善。（立委張廖萬堅服務處提供）

未來讓孩子們未來不再受天候不佳干擾，能開心的在完善的場地運動。（立委張廖萬堅服務處提供）

台中市南屯區大業國中校地狹小，但學生數年年不斷攀升，導致校園活動空間不足。經立委張廖萬堅積極向中央爭取，並安排相關人員親自會勘後，順利由行政院專款專案全額補助1400萬元，今年六月份動工後；校長郭政榮24日正式舉行落成啟用，他表示除提供學校孩子使用，假日也將開放社區民眾使用。

張廖萬堅表示，台中市西南屯區內的學校因位處都會區，因此校地普遍校地，近年更受極端氣候所擾，每逢下雨或高溫，就必須取消體育課，乃積極向行政院爭取編列專案經費，補助學校運動空間的改善。

郭政榮說，校地僅2.1公頃，但師生眾多難以負荷需求，而若再碰上氣候不佳或氣溫太熱等問題，總造成體育教學無法進行，因此校方擬定計劃後透過教育局向中央申請經費；經張廖萬堅委員的協助下，終於順利獲得改善經費， 讓孩子們未來不再受天候不佳干擾，能開心的在完善的場地運動。

張廖萬堅強調，長期關注孩子們的各項教育議題，更希望能讓每個孩子都能擁有良好的學習環境，而運動場地的改善更是急需解決的問題，至今已成功爭取多校的運動環境改善，如已經落成啓用豐樂公園旁的文小95半戶外籃球場，正在施工中的大墩國小、永安國小及協和國小等半戶外籃球場，以及爭取核定中即將施作的文華高中....等，未來也將持續關注孩子們的學校環境，繼續打造友善校園環境。

(中時 )