11月5日，力晶集團創辦人黃崇仁71歲生日，席間，他對力晶集團發展十分欣慰，直說「不虛此生」。有趣的是消息傳出後，力晶小股東們在臉書上獻上祝福，也提醒黃董「記得讓力積電100元，不虛此生」。

其實就在10月，黃崇仁精心打造的力積電公開說明書已經放上公開資訊觀測站，這家公司將在12月登上興櫃。

力積電是把力晶集團在台灣的半導體廠重組，重新上市，目前有3座12吋廠與2座8吋廠，今年7月，還在苗栗銅鑼興建12吋新廠，未來產能可達10萬片。

力積電目前實收資本額為310億元新台幣，最大股東是持股87%的力晶科技，總計持股100萬股以上的大股東，共有90.14%的股份；換句話說，一般中小股東持有的力積電股份總數不到一成。

由於力積電明年將調漲代工價格，明年獲利有機會向上調整。黃崇仁能不能讓小股東也「不虛此生」，就看力積電明年的表現了。

(中時新聞網)