作為科技巨頭，微軟過去的營收成長一直維持在雙位數，即使受到疫情影響，也都沒有拖慢這位巨頭的前進腳步；而最新公布的2021財政年度第1季（2020年7月到9月）財報數字，雖然依舊亮眼，但接下來的成長性，卻已經有逐漸放緩的跡象。

微軟最新一季的營收達371.5億美元，超越分析師預期的357.2億美元，營收年成長則為12%，僅較前季微幅下跌1個百分點，EPS（每股稅後純益）則是達到1.82美元，同樣超越分析師預估的1.54美元。

疫情帶動換機潮 已近尾聲

微軟財務長Amy Hood在電話會議中表示，雖然商用PC的營收大減22%，影響了個人運算部門的營收，最終該部門只成長6%。但是雲端服務營收成長達20%，其中，Azure公有雲服務營收增長達48%，是帶動其雲服務成長的最大功臣。

不過，展望未來，Amy Hood表示，2021財政年度第2季（2020年10月到12月）的營收將落於395億美元，低於市場預估的404億美元。她表示，個人運算平台的營收將會明顯下滑，因此將影響Windows平台的收入。最關鍵的是，這個預測等於是宣告，接下來微軟的營收成長，將從原本的雙位數掉到個位數。

而這樣的結果，投資者肯定不樂意，也因此，在財報發表後，微軟的盤後股價就大跌了2%。

值得注意的是，從微軟的財測可以看出產業走向，比如說看壞下一季Windows平台的營收這點，代表接下來整體PC的出貨，可能會從高點開始往下掉；今年以來雖然PC產品出貨成長居高不下，也創下了多年以來的新紀錄，但疫情不會一直持續，即使在家工作仍會維持一段時間，但該買的人都買了，接下來以換機為主的消費模式就無法再帶動如此龐大的出貨成長。

不過，隨後的幾天，微軟股價又再度飆升，單在最近的一個交易日就上漲了將近5%，這又是為何呢？

調整產品結構 訂閱制吃香

首先，如果只看營收成長，那麼最新一季的12%，還有接下來還可能掉到個位數，的確不夠亮眼；但如果看到營業利益率，其增長25%的力道，恐怕就是讓投資者回頭的關鍵原因。

另外，微軟光是前一個財季帳面上就產生了將近150億美元的現金，其對股東的資本回報年增亦達21%；換言之，投資者光是持有股票就能賺3%，更不用說剛結算完的第一財季EPS年增就達到32%。

(中時新聞網)