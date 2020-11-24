檢警偵辦雙桶屍命案，兩只裝屍的藍色與橘色塑膠桶24日曝光，凶嫌以強酸、灌水泥虐殺兩名死者，令人髮指。（民眾提供／盧金足台中傳真）

以徐德益為首的犯罪集團涉案的雙桶屍案，冷血殺人手段凶殘，警方24日借提徐嫌犯罪集團兩名成員，進一步釐清案情。徐嫌二度毀屍滅跡，企圖讓死者人間蒸發，是否有第三桶屍？警方目前掌握兩人受害，還要擴大追查；藏屍的兩只塑膠桶今日曝光，桶身殘留疑似泥土及暗褐色漬跡，虐殺過程令人不寒而慄。

刑事局中部打擊犯罪中心偵破34歲徐嫌等人連續共同殺人案，查出一男一女遭人殺害棄屍，經過濾全國失蹤人口資料庫掌握疑似對象，展開密集偵查蒐證，破獲徐嫌等8人涉嫌連續共同殺人犯罪集團案。

警方調查，這兩起桶屍案，其中一名死者為16歲未成年蔡姓少女，另名男姓死者為54歲黃姓土地掮客，已各失蹤3年、1年，家人急尋多年，接獲親人下落，卻是慘遭強酸與水泥封屍，沈冤難昭雪，但冥冥之中老天有眼，犯罪集團一名參與運送桶屍成員良心不安，疑酒後向友人爆料，揭發這兩起桶屍案。

徐嫌夫妻到案後，對犯案避重就輕，警方今日借提徐姓主謀犯罪集團兩名成員偵訊，從共犯證詞推演，交叉比對，從蛛絲馬跡找出徐嫌意圖脫罪的破綻，勾勒犯罪過程，早日拚湊出這兩起慘絕人寰命案的原貌。

檢警調查，遭殺害的蔡姓少女，疑徐嫌要私吞300萬元不法所得，惡意誣陷蔡女偷竊，在新竹少女租屋處與妻子等多人下重手殺害，藏屍3年還3遷各地，避免臭味遭識破。

偵破這兩起命案，警方專案小組表示，僅從2名失蹤人口的線索，鍥而不捨追查進而偵破，2起命案發生原因，為該犯罪集團成員間利益糾葛而導致殺機，徐嫌曾考取不動產經紀營業員證照擔任房仲業，熟悉不動產借貸手法，再度走入歧途利用詐貸獲暴利。

由於徐姓主嫌將屍體藏入藍色與橘色大塑膠桶，再以強酸溶屍灌進水泥，喪盡天良的虐殺手法，為了錢財泯滅人性，是否還有其他被害人遭毒手，警方今日借提兩名犯罪集團成員，進一步訊問釐清案情，不排除還有其他共犯在逃，正擴大查追。

(中時 )