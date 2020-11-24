行政院規劃中的「數位發展部」，相關細節尚未送到立法院，多位立委與六大數位相關產業協會，共同成立「數位經濟大聯盟」，表態將在數位發展部成立過程扮演催生、監督的工作。

在「台灣數位經濟大會」上，行政院及財經部會首長接棒致詞，主辦單位表示，因為數位經濟是跨領域跨技術的連結，應同時將金融，交通，教育等的數位能量一起建構。FinTech產促會理事長楊瑞芬表示，未來數位發展部的成立，應協助解決台灣數位創新產業的問題。

中華金融科技產業促進會（簡稱FinTech產促會）24日結合中華經濟研究院，數位經濟暨產業發展協會（DTA）、台灣金融科技協會（TFTA）、中華民國數位通路發展協會（ECDA），台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR），台灣物聯網協會（TIOTA），以及會計師事務所KPMG等單位，共同舉辦「台灣數位經濟大會」，邀集立委背書，行政院由政委郭耀煌帶領金管會，國發會，經濟部等次長同時出席致詞，大會宣布組成「數位經濟大聯盟」作為督促數位發展部的成立。

金管會副主委徐永欽指出，數位服務是金融業的必然之路，金管會已完成金融科技發展路徑圖，目前支付與銀行服務是金管會的重點，金管會不斷進行法規的調整、便捷安全的金融服務。

楊瑞芬表示，數位經濟時代已然來臨，各國都在調整施政心態、政策作法，一方面確保其國內數位經濟產業得以茁壯，同時展現國與國之間競合的戰略與詳細的戰術，例如要由代工轉型成品牌主導，用虛軟功夫黏住用戶占據市場。

在今天的多場綜合座談中，多數協會對於即將成立的數位發展部提出多項期許，其中，建議能提出扶持數位創新產業、與國際資金接軌的長期政策與作法，由國家層級的數位發展政策綱要，推動消費者資料流通，支援跨域、跨界的數位科技應用。

(工商 )