華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬指出，今年整體獲利受到證券及疫情影響，已下修獲利目標，預計今年將可達到下修後的目標。在明年的獲利目標，預計會有一個比較挑戰性的預算目標，其中，銀行初步希望稅前盈餘以今年下修後目標成長4％為努力方向。

在股利方面，華南金今年前10月累計合併稅後淨利為62.15億元，每股稅後淨利（EPS）為0.48元。張雲鵬強調，明年發放股利將以1元為努力方向，目前方向仍維持往年的現金股利、股票股利各半，但仍待明年的董事會、股東常會通過後敲定。

華南金2019年、2020年配發的股利，分別為1.09元、1.12元，其中，現金股利、股票股利各半。

此外，由於今年獲利將可望達到下修後的目標，預計華南銀行方面，將以員工維持拿到平均4.6個月的年終獎金為努力方向。

張雲鵬強調，只要明年第一季疫苗問世並開始施打，預計將對明年下半年的台灣景氣偏樂觀。

在明年的努力方向，張雲鵬說，會積極增加財務操作部分，目前台股部位約150～200億元。

至於房貸方面，目前華銀放款比重維持在27～28％間，距離銀行法規範的30％，還有一段距離，且每個月房貸還款的金額約為50～60億元。

而房貸採放款成數計算風險權數（LTV）法將在明年6月上路，華銀初步估計，可承作的風險性資產能量將增加約1,100億元。

華南銀行總經理張振芳說，明年的手續費收入目標將比今年還要高，將把重點放在協銷。過去基金信託、保險的比重約為4：6，現在變成6：4，隨著政府推出財管2.0、信託2.0等政策，華銀也會強化商品，如外國債等等。

另外，華銀資產也會重新配置，會在股票上更為積極，NCD方面則是彈性操作，整體希望在投資上更積極一點。放款上會適當控制，以安全為第一。

(工商 )