隨著蘋果發表新手機，又將5G浪潮向前推進一步，事實上，提供服務的電信運營商，正因5G開放化、分散式的架構，迎來天翻地覆的變化。白牌的電信設備正加速攻入電信商，蠶食過往知名品牌大廠如思科、諾基亞、Juniper（瞻博網路）的大餅。

5G電信設備白牌化的趨勢，就像2013年到2015年間白牌伺服器、交換器攻進數據機房，直接和谷歌、微軟、臉書、亞馬遜做生意，取代過往惠普、戴爾在企業端伺服器的地位。在台灣，以廣達旗下的雲達、緯創旗下的緯穎、還有網通大廠智邦為代表。

關鍵訂單 取得5G白牌門票

這一波的電信設備白牌化商機，由台灣的優達科技取得先機，在2019年率先量產出貨到美國電信業龍頭AT&T，已有數萬台CSGR（Cell Site Gateway Router，蜂巢基地台閘道路由器）的交貨紀錄。據了解，這筆大訂單規模超過10億元，也奠定了優達的江湖地位，拿下全球第一家出貨的紀錄。

「2020年是5G白牌設備元年」，優達科技總經理何文裕表示，5G有2大重要元素，一是路由器（CSGR）設備，二是分散式機箱系統（DDC），便於電信營運商依照業務需求，擴充流量。總之，新的開放式架構可以讓電信商有更好的設備建置彈性，達到降低資本支出的好處，這是白牌的切入點。

相較於以往4G封閉式的機箱，5G電信商硬體投資若採用白牌，總擁有成本（TCO，Total Cost Ownship），可以降低4成到5成，達到電信商、白牌商雙贏，「這是吃派的機會」，何文裕興奮地表示。過去電信設備提供者如思科、諾基亞、瞻博拿下訂單後，轉交台灣代工，台商毛利微薄，但是5G是SDN（軟體定義網路）、NFV（網路功能虛擬化）的時代，過去只能為品牌廠代工的業者，得以越過品牌商，直接跟電信業者往來，提高利潤。

作為白牌業者的優達是輕資產的企業，員工100多人，研發人員占了6~7成，其次是行銷部。其商業模式類似於緯穎交由緯創生產、鈺登交由智邦生產，不用負擔製造業的成本，以創造公司價值極大化。

越南製產品 避免中國標籤

何文裕曾在鴻海工作多年，負責網通事業，經歷過思科下單鴻海代工的全盛時期，他的老闆就是亞太電信董事長呂芳銘。「呂先生給予優達很大的精神鼓勵，以及方向上的支持」。看過伺服器白牌化大商機的何文裕，在2017年看到電信業白牌化趨勢萌芽，認為「東風已起，天時已到」，全力投入優達帶動轉型。

(中時新聞網)