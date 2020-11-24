中信盃黑豹旗今（24）日下午進行16強賽最後一場，新北穀保家商以16比0扣倒屏東美和中學，並提前在7局結束比賽，輕鬆打進8強。上午高雄高苑工商亦以13比0大勝台中西苑中學，躋身8強。其他6支8強勁旅是：玉里高中、成德高中、興大附農、花蓮體中、平鎮高中、屏東高中。

穀保家商劉俊緯揮出2分全壘打。（陳怡誠攝）

榖保、美和之戰，穀保首局就進帳3分，2局上再進帳1分，打到3局上已拉開到6比0領先。5局上穀保又得1分，6局上一輪猛攻，包含林盛恩、楊峻豪等4支安打，加上2次保送，總共灌進6分大局，7局則攻下3分，提前扣倒對手。

穀保家商、美和中學在黑豹旗16強賽交手。（陳怡誠攝）

穀保此役幾乎棒棒開花，第1棒邱鑫3安打猛打賞，貢獻2打點，第2棒劉俊緯除了開轟，還有2次保送上壘，其他棒次也都有優異表現。先發投手馮皓投3局，劉家翔中繼2局，總共4名投手輪番上陣，完全壓制美和打擊。

穀保家商馮皓先發3局無失分。（陳怡誠攝）

穀保總教練周宗志表示，先發陣容中有6位高一球員，目前看起來大致都能勝任各自的守備位置，打擊表現也不差，應該很快就能站穩先發打線。像今天轟出2分炮的劉俊緯屬於長打型，今天把他排在第2棒則因整體作戰能力還不錯，更值得一提的是，劉俊緯能守二、三、游，未來很有機會接下主力游擊手的角色。

(中時 )