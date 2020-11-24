昔有「國民大叔」之稱的52歲大陸已婚男星吳秀波，2018年被爆與小20歲女星陳昱霖（木木）有段長達7年的婚外情，陳昱霖甚至在朋友圈中發長文透露自己為愛放棄拍戲工作，最終仍遭拋棄。吳秀波因為出軌門事件，一度被演藝圈封殺，不過他也不是省油的燈，一狀怒告昔日情婦敲詐勒索罪，令陳昱霖被捕入獄。

近日有大陸媒體採訪了一位曾被關過的海歸女碩士，意外發現她竟是陳昱霖的獄友。這位女碩士回憶當初在牢中對陳昱霖的第一印象，「她很白，外貌氣質出眾，見識很廣泛，藝術、佛學、國外的事情什麼都能聊。」讓她不禁納悶這樣的女孩為何會被關押牢中。

《軍師聯盟：龍吟虎嘯》吳秀波劇照。(本報系資料照)

直到某天晚上，陳昱霖突然說起了入獄原因，「我進來是因為一個渣男，那個人告我敲詐勒索，不過他的事業也被毀了。」女碩士才知道原來這個氣質出眾的女孩是陳昱霖。

女碩士更透露，當時陳昱霖已經被關了半年，從女明星淪為階下囚，今昔的落差也讓陳昱霖變得情緒化，時常和人起衝突。陳昱霖因此成為獄中的嚴管對象，被拴上鐵鍊，關在一個地方，吃喝拉撒都在那裡，但連女碩士也不知，陳昱霖何時才能出獄。

陳昱霖2018年發長文踢爆與吳秀波長達7年的婚外情，隔年她的父母忍不住發表公開信，透露一切的來龍去脈，「去年中秋節期間木木在朋友圈發布了有關吳秀波的內容後，吳秀波先生及其經紀人、律師要求木木出面澄清發布內容不屬實，並願意以經濟補償方式給木木一筆分手費。」

「之後，木木和吳秀波先生達成協議，為了迴避輿論安心養病，一直呆在國外。期間，吳秀波先生以銀行轉帳被凍結為由僅支付了一小部分補償，2018年11月4日，吳秀波先生給木木打電話，要他商議後續事宜。木木於11月5日回京，剛到機場就被朝陽區公安局帶走。事後得知，吳秀波早已報警稱受到木木以曝光隱私為要挾勒索錢財，木木現因涉嫌敲著勒索罪被關押在朝陽區看守所，按照吳秀波的指控，木木將可能面臨十年以上的有期徒刑。」不過吳秀波方否認信中內容，稱吳秀波是因遭陳昱霖多次恐嚇，被迫無奈報警。

(中時新聞網)