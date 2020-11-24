台中北區肉品市場明年底期約滿將何去何從？市議員陳政顯24日在市政總質詢時指出，肉品市場已服務40年，但傳出有人想要繼續讓肉品市場營業，要求市長盧秀燕要兌現今年6月的宣示，讓肉品市場明年到期就要中止營業。盧秀燕強調，明年底期約滿不再續約，政府不再進行公有屠宰，業務回歸民間。

陳政顯24日在市政總質詢時說，北區肉品市場已服務超過40年，市長盧秀燕在上會期重大宣佈，明年底開始不再屠宰不再拍賣；但坊間很多人急於跟市長穿小鞋，市議會還在6月份組成溫體豬聯盟，要吃溫體豬，若真的需要，要吃的人就在自己的行政區設小型屠宰場，北區不再需要。

陳政顯指出，北區肉品市場這塊地，明明可以蓋公園、社會住宅，有一半的商業區，竟有說要蓋肉品大樓，為何沒有其他用途？朝向活絡商業行為，如國外的特色賣場等都可以做。

「台中市吃豬不必殺豬！」盧秀燕表示，政策已確定，有很多的民間業者替代屠宰，不必與民爭利有業者少數人受肉商影響，反對撤除；基於多數市民民意為考慮，一定撤除，明年約到了，不再續約。現址肉品市場將規劃轉型為複合式商場，涵蓋餐飲、觀光等多功能，周邊更將規劃公園及社會住宅。

(中時 )