入圍金馬獎的《迷走廣州》24日在光點華山舉行首映會，11月27日正式上映，監製葉如芬、導演陸慧綿與演員張雅玲、苗可麗、葉寶雯等人一起出席。張雅玲也在現場與南台灣超人氣陣頭舞團歐嗨呦一同重現電影中的吉普車鋼管辣妹舞蹈。

張雅玲雖然和金馬女配角獎失之交臂，仍樂觀表示很開心跟偶像李國煌拍到照片，「我們互相祝得獎，結果都沒得」，她表示一路走到金馬獎已經很不容易了，電影即將上映，她也到平常表演的宮廟和陣頭拉票，「拿預售票去主持的廣場陣頭賣，500張票賣光光還加印。」被問首映會老公會不會來支持，張雅玲說：「不會，他要在家顧小孩，會再找他的兄弟包場。」

張雅玲和南台灣超人氣陣頭舞團歐嗨呦重現電影中的吉普車鋼管辣妹舞蹈。（吳松翰攝）

張雅玲為了宣傳電影逢人就拉票，表示爸爸也力挺電影，在台中找了一台選舉宣傳車，四處放送「11月27日請大家支持《迷走廣州》」。該片描述陣頭和電子花車文化，被問上映後票房好要如何回饋影迷？張雅玲說：「破三千萬，我可以開電子花車去西門町跳鋼管。」至於票房破五千萬，眾人拱苗可麗加入一起跳，苗可麗說：「我準備好了。」眾人目光望向監製葉如芬，她急忙說：「我要破億才跳。」電影入圍義大利都靈影展競賽片，葉如芬希望能拿獎，因為導演陸慧綿借錢拍片很辛苦，「看了很心疼，希望《迷走廣州》能在國際競賽贏些獎金，多少彌補一些。」

(中時 )