蔡英文總統宣布明年元旦開放萊豬，引起社會譁然，秋鬥遊行有6萬人上街反萊豬，國民黨主席江啟臣則邀請蔡英文總統辯論萊豬，但總統府與民進黨皆回應宜讓蘇貞昌上台報告，回歸立法院質詢。國民黨政策會專員呂謦煒質疑，民進黨到底是失憶了？還是腦袋不清楚？當初說要開放瘦肉精豬肉的，並不是蘇貞昌，而是蔡英文！

呂謦煒表示，從時間順序來看，8月28日蔡英文總統宣布「進一步開放美豬美牛」的公開談話發生在前，行政院記者會召開於後。從政治倫理與政治責任的角度看，開放瘦肉精豬肉的決策，一定是蔡英文總統決定拍板，行政院遵旨進行。無論怎麼看，應該出來面對的，都應該是拍板定案的蔡英文，而不僅僅是執行者的蘇貞昌！

呂謦煒指出，想當初國民黨執政時期，面對民進黨與蔡英文對ECFA的質疑，馬英九總統願意親上火線進行辯論，也成功拉抬了ECFA在全民的支持率，最後順利審議通過，現在即使民進黨執政，也還是享受這個當初他們批評是糖衣毒藥的ECFA。為什麼蔡英文連這麼簡單的辯論要求都不敢面對？為什麼民進黨到現在還是不敢正面面對人民的心聲？

呂謦煒怒批，現在的蘇貞昌，充其量只是蔡英文的遮羞布而已。不要再閃躲了！蔡英文，妳到底還要躲在蘇貞昌的背後多久？如果對開放瘦肉精豬肉是如此有自信，為什麼不直接面對在野黨，為什麼不直接對老百姓說明得清清楚楚？蔡英文，說要開放瘦肉精豬肉的是妳，妳就該出來面對！

(中時 )