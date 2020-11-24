中央銀行受財政部委託標售300億元30年期公債，最高得標利率0.41％，續創歷史新低紀錄，較5月標售同年期的0.769％，大幅下滑35.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管強調，主要反應市場閒置資金氾濫積極進場搶標，及保險業搶券的結果。

券商主管表示，因肺炎疫情衝擊全球經濟及金融市場，主要央行全面寬鬆救經濟，我央行在3月跟進下調政策利率1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.125％，創歷史新低紀錄，使得市場原就過剩的資金結構，進一步氾濫，雖然疫苗傳出好消息，但普遍施打及發揮成效仍未定數，資金還是偏向尋求相對穩定的去處，公債搶標更熱絡，得標利率也續創新低。

根據央行公布的30年債標售結果，共吸引633億元資金進場搶標，投標倍數2.11倍，高於近年來平均1.5～2.0倍的水準。尤其保險業狂搶50.83％或152.5億元的逾半數，其次是證券業拿到35.33％或106億元，其中大部份也是代壽險業搶標，銀行業只占11.67％或35億元，票券業有2.17％或6.5億元。

壽險業資金去化壓力愈來愈重，搶標30年券格外積極，券商主管指出，今年就2檔30年期長券，壽險業配置長期債有一定的部位需求，投標態度更積極，其實觀察次級市場指標5年及10年券殖利率，目前均停留在史上最低的0.186％及0.2699％，因此30年券標售結果，更是低於市場預估的0.44～0.45％區間。

券商主管認為，30年券在台債市場一向屬冷門券，平常次級市場幾乎都沒有交易，但銀行及保險業者的長期資金配閒需求仍在，大多都是持有到期為主，儘管並非指標券地位，一定程度還是會反應債市走向。

(工商 )