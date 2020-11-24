雲端服務廠商伊雲谷宣布，取得甲骨文（Oracle）加值經銷商（VAD, Value Added Distributor）身分，正式與甲骨文（Oracle）展開合作，共同推廣甲骨文全系列產品及雲端服務，為企業客戶及經銷商提供更多元的服務及產品組合。

隨著企業踏上數位轉型道路，企業對於雲端需求看漲，雲端服務商伊雲谷以客戶需求出發，自2019年起陸續與全球領導廠商策略聯盟，旨在加速企業核心系統上雲，為企業數位轉型之路打下良好的基礎。

如今伊雲谷攜手甲骨文，除了為其企業數位轉型服務艦隊增添新戰力外，伊雲谷更將結合多年累積的雲服務經驗，提供甲骨文企業客戶資料庫搬遷上雲的專業建議及技術支援服務，亦提供甲骨文客戶應用整合方案，結合雲端AI、大數據、機器學習等技術，協助經銷商推動企業數位轉型。

甲骨文台灣區總經理張永慶表示，面對數位新時代，選擇創新並保持彈性與韌性，才能在不斷改變的客戶期望中持續重塑企業的未來。他表示，在台灣，甲骨文選擇與伊雲谷合作，一起為企業客戶提供解決方案，並能與企業的混合雲或多雲環境無縫接軌，將協助企業客戶在資料經濟中制敵先機。

伊雲谷總經理林儀則表示，一直以來，伊雲谷秉持客戶至上原則，針對不同企業的個別需求，提供專業顧問服務與客製化系統建置規劃，致力協助企業發揮營運潛能。為了能滿足更多企業未來所需，伊雲谷選擇與甲骨文成為共同合作，借助甲骨文超過40年服務全球客戶的經驗以及多樣化的產品組合，結合伊雲谷豐富的在地服務經驗，攜手解決更多不同企業的營運痛點，優化企業基礎設施，加速數位轉型進程。

(工商 )