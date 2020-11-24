金曲台語歌后曹雅雯將推出新創作專輯《自本》，意即台語的「原我、真我」之意，今年出道第10年的她，在新作一口氣包辦詞曲創作，親力親為製作、企宣等細節，粗估花費8百萬元，還特別跑去學習編曲、錄音工程精進專業能力，相當用心。

她先前花許多時間、心力籌備新作，竟然發現自己瞬間長得許多白頭髮，她笑說：「很妙的是都長在左邊，看到一根根白頭髮冒出來。」在錄音期間，她回憶起最初參加歌唱比賽時，受到網友批評，甚至遭遇到右耳失聰、憂鬱症纏上身，賣力唱出人生中的酸甜苦辣，新專輯像是送給自己經過這10年來最有紀念價值的禮物，她有感而發：「鼓勵自己走過種種不順遂後，要好好的把我的人生及未來好好的去調味，去調成自己喜歡的味道，用心地去品嚐、去珍惜。」

她新歌〈鹹汫〉邀來黃韻玲配唱，2人首度合作，第一次配唱時，曹雅雯感覺被黃韻玲看透，黃韻玲直言：「我從妳的歌聲聽到妳不快樂。」曹雅雯當場嚇到，自認平常很ㄍㄧㄥ，「錄音會壓抑情緒，怕把感情交出去，一哭出來會影響後面錄音」，豈料黃韻玲鼓勵勇敢哭出來，誠實面對自己情緒，讓曹雅雯立刻爆哭：「感覺像被小玲老師一眼看穿、打通任督二脈，毛病都被治癒。」

曹雅雯在新專輯封底大膽使用翻白眼照，十分逗趣。（安樂茂思提供）

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