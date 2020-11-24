娛樂百分百「狼人殺」單元深受年輕觀眾喜愛，成了歌手宣傳跑通告時的重點節目之一。但也由於網友對於藝人上節目的表現十分要求，如果上節目沒做好功課很容易就被網友炮轟，導致藝人上通告時都十分緊張。龔言脩日前在宣傳時，為了表示自己是「好人」，神來一筆用「下腰」的方式表水；沒想到因為沒有暖身加上之前練舞舊疾未癒，導致他隔天竟然動彈不得，光起床動作就花了他30分鐘，緊急就醫後才診斷出是「椎間盤突出」必須開刀治療。

龔言脩坦言：「我每次上節目的時候都好緊張，很怕被網友罵，之前因為運氣關係拿了二次MVP之後壓力更大，不過那次真的是自己太ㄎ一ㄤ了，才意外受傷，網友還留言說是不是我喝酒了才上節目？我真的哭笑不得，我真的沒有好嗎！」

原本工作行程滿檔的龔言脩，被腰傷打亂行程，12月4號到12月6號即將在新北市藝文中心公演的音樂劇「我的上海天菜」，是他首度挑大樑主演的作品，他期待的說：「這部音樂劇有很多原創的音樂，也是我第一次嘗試又演又唱，其實排練很久了，沒想到意外腰傷，現在我除了積極復健外，全部的重心都在音樂劇上；劇團的夥伴很體諒我腰傷的狀況，在舞蹈動作上也幫我稍微做了調整，但精彩程度絕對不打折，希望大家可以多來買票捧場！」

《我的上海天菜》透過美女律師Renee的視線去呈現都會女性的美麗與哀愁、三十歲女性的困惑與煩惱，以及在社會框架底下，還有沒有勇氣去相信幸福還是會靠近。

龔言脩外型帥氣。年代娛樂 / C MUSICAL提供

龔言脩演出音樂劇。年代娛樂 / C MUSICAL提供

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