中華兩岸企業發展聯合總會24日舉行第四屆亞太華綸獎頒獎典禮，除頒獎予獲獎菁英外，也定調主軸「企業轉型‧決勝關鍵」，呼籲後疫情時代進行多元講題和座談，也邀請到台北市副市長黃珊珊、前新北市長朱立倫與財團法人青年發展基金會董事長連勝文、台北產發局局長林崇傑市等眾多產官學代表一同共襄盛舉。

中華兩岸企業發展聯合總會榮譽總會長趙守博表示，「華綸」兩個字就是「華企翹楚、經綸國際」8個字的濃縮涵義，透過集聚優秀的華人優秀企業家，一起團結在國際發展發光。至今華綸獎舉辦來到第四屆，參加的人越來越多、表揚獎項越來越廣，顯示受到越來越多人的肯定，希望繼續努力，讓更多華人獲得鼓勵為華人全球的經濟貿易有所貢獻。

中華兩岸企業發展聯合總會榮譽總會長黃淑霞則表示，2020年亞太華綸獎不只把獎項頒給包含創新企業、傑出創業、卓越經營、永續薪傳等面向獎項，也邀請政府單位與各界頂尖企業參與，從中進行商機交流互動，進一步藉此產生優質企業的正面能量與深化合作機遇。

黃淑霞說，希望藉活動進一步達到「五贏」，包含得獎企業本身、政府與民間交流、企業之間的商機人脈交流、企業與金融業間以及中華兩岸企業發展聯合總會本身。

值得注意的是，第四屆亞太華綸獎在主題設定上，也特別選擇「企業轉型‧決勝關鍵」做聚焦，也從中呼應後疫情時代，各行各業面臨轉型挑戰，卻也同時可能藉由疫情的終止而帶來新商機與產業結構的轉變。

出席的黃珊珊表示，從疫情一開始台北市就先實施9種協助方案如減稅減租來幫助企業止血，之後辦理多場論壇，讓各行各業討論疫情後的數位轉型方向例如電商平台，也包含最新公布撥出約3億元旅遊補助方案來協助受傷最重的餐旅業者。她也建議企業應利用這段時間，在面對「新常態」之下邁過難關，進入到下一階段的轉型。

朱立倫表示，該獎項顯示台灣企業在創新永續與經濟價值之上都有很高成就。提及疫情後的轉型應對，他則說面對疫情是危機也是台灣經濟的轉機，包含全球布局要重新思考，對產業升級與科技化應用方面，政府應該更強化這塊，同時對受創最大的服務與傳統產業要多給予支持，不要報喜不報憂。

連勝文指出，今年台灣兩岸經貿交流遠超之前數字，在貿易依存度成為最高一年，展望未來台灣經濟能否起飛關鍵就是明年能否拿到疫情疫苗、解封邊境，也也直言企業界恐會繼續面對許多挑戰，但也希望大家一起來克服、繼續努力奮鬥向前。

(旺報 )