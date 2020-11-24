新北市長侯友宜24日在綠色和平基金會、台灣青年氣候聯盟見證下，率先全國簽署「氣候緊急宣言」，並提出簽署宣言、成立氣候變遷及能源對策委員會、成為無煤城市，2030年溫室氣體減量30％與打造1處零碳示範區5大行動，並透過5種能源轉型策略，主動面對極端氣候風險。

侯友宜指出，全球氣候變遷危機迫在眉睫，各類極端氣候頻繁發生，做為第一線接觸市民的政府單位，希望展現新北市對於氣候改革刻不容緩的決心。

侯友宜說，「簽屬宣言不是一個結束，而是一個開始」，未來10年市府團隊將竭力建構城市減緩與調適能力，因應氣候變遷所帶來的衝擊，同時盤點新北氣候行動計畫，在所有人監督下，攜手全球各大城市共同對抗氣候變遷。

環保局指出，5＋5行動及策略，5行動包含簽署氣候緊急宣言、年底成立氣候變遷及能源對策委員會、2023年成為無煤城市，2030年溫室氣體較基準年減量30％，其中2030年前將選定一處10萬人左右的中型行政區打造零碳示範區，達到綠色能源自主並引入智慧交通等。

而5策略則是能源轉型、能效提升、智慧創新、綠色經濟、韌性防災，如2021年完成全方位智能EOC、2030年太陽能發電140MW、2025年境內24萬盞LED路燈全面智慧化、2030年污水處理率達95％、2030年提昇大眾運輸使用比率50％。

環保局長程大維指出，新北市不論過去或現在，皆秉持以具體行動與積極態度，落實減緩與調適政策，透過2030氣候願景，加速轉型為零碳城市，朝更安全、更韌性、更永續的目標邁進。

(中時 )