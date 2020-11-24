德國證交所周二表示，德股DAX指數成份股數量，將在明年第三季從目前的30檔增加至40檔。

成份股之一的金融服務商Wirecard在幾個月前爆發假帳醜聞而震撼市場後，證交所希望透過增加成份股的數量和提高產業的多元性，來強化整體指數的根基。

DAX指數自1988年推出以來，大部份原始成份股已被更替掉。

(工商 )