DAX指數成分股數量 明年Q3將增加至40檔 20:392020/11/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國證交所周二表示，德股DAX指數成份股數量，將在明年第三季從目前的30檔增加至40檔。 成份股之一的金融服務商Wirecard在幾個月前爆發假帳醜聞而震撼市場後，證交所希望透過增加成份股的數量和提高產業的多元性，來強化整體指數的根基。 DAX指數自1988年推出以來，大部份原始成份股已被更替掉。 (工商 ) #根基 #DAX #成份股 #證交所 #指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合庫金ESG告捷 同步入列國內外五大指數成份股 17:492020/11/24 財經 澳洲消費者信心指數終結11周漲勢 10:202020/11/24 財經 《國際金融》德國DAX指數將擴增到40個成分股 16:142020/11/24 財經 股價指數期貨贏家專欄－多空交雜 美股區間震盪 04:102020/11/24 證券．權證 富時新綠色指數 台積將入列 04:102020/11/24 財經要聞 施羅德2021年投資市場大預測 新興市場、陸股 特別值得關注 04:102020/11/24 投資理財 台股逢獲利回吐賣壓 早盤創高後翻黑 11:252020/11/24 財經 《期貨》英國富時100指數期貨上市 08:012020/11/24 財經 盤中零股交易滿月 長榮、聯電、敦泰報酬最優 04:102020/11/24 財經要聞 13檔三強股 扮領漲先鋒 04:102020/11/24 證券．權證 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 半導體巨頭搶祝賀拜登當選 資深分析師：台積電小心了 - 財經 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 媽呀~「萬四」還能存股？達人驚吐1句忠告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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