陳嘉樺（Ella）日前首度舉辦個人大型巡演「艾拉秀」，順利落幕，僅休息3天，立刻開工，她近來推出新數位EP《Ella Show娛樂無限公司》，許多粉絲頻敲碗加場巡迴，Ella回應：「這場秀帶給大家滿滿的感動，希望未來有適合的時間、適合的場館，一定就可以跟大家見面。」

她的新歌〈娛樂無限公司〉旋律十分洗腦，在副歌部分，她挑戰持續高音唱法，大展唱功，被問及轉成高音擔當？她表示其實沒有往這邊走，只是不小心，「也是一個妙，以前沒辦法唱這種高音，發現這音域好像是我人生最高音，剛好那個位置是我可以到達，也不會太吃力。」

該曲由黃韻玲擔任製作人操刀，編曲上歡樂又勵志，對Ella喊話「這首歌就是要讓妳瘋狂的」，Ella打趣表示這次是個滿不錯的挑戰，想像現場演唱跟大家互動，「希望到時候一起大聲Be Fun。但希望現場我不要唱成雞叫。」

而她之前為了籌備「艾拉秀」壓力頗大、很緊張，順利結束後，她放鬆許多、大啖美食，依舊持續重訓維持體態，感謝大家關注她的健康，幽默說：「看了醫生，要準備去處理脂肪瘤了，影片若很精彩考慮跟大家分享。」

她上週末享受一家三口家庭時光，與老公賴斯翔陪著3歲兒子「勁寶」參加幼兒園郊遊旅行，還爆料勁寶近來不迷韓團BLACKPINK，每天都要聽〈娛樂無限公司〉，勁寶也會跟著唱，Ella直誇：「音準很好、記歌很快，小孩潛能無限。」耶誕節將在下月來臨，她已組好240公分的耶誕樹，母子要一起完成亮麗的裝飾。

(中時 )