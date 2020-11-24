受到疫情影響，國人無法出國旅遊，越來越多人轉在國內旅遊，隨著訂房人潮變多，一位飯店業者因為這段期間經歷太多奇聞軼事，於是分享「訂房3關鍵」，提醒民眾在入住飯店前，要仔細看清楚訂單內容。同時也揭露常見的詐騙手法，若不慎用網路訂房，恐吸引犯罪集團上門。

這名連鎖飯店業者在「靠北住宿2.0」上表示，最近顧客常告知收到詐騙電話，稱是因為業者疏失，而做成12筆訂單，需獲得本人信用卡資料才能取消。但原PO強調「不要相信他！」表示飯店方根本拿不到信用卡資料，只會收到「一張訂單」，甚至有時候連客人本名都沒有。其實，這是因為某f訂房平台的個資外洩，導致詐騙集團找上門。

原PO接著說，常遇到許多客人在領房後才抱怨說這不是自己要的房型，或吵著說訂房沒附早餐。原PO提醒，下訂單前，請先確認內容有沒有「含早餐」、「不含早餐（Room only）」、「雙人床房（king bed）」、「雙床房（twin beds）」等備註，不要最後才在大吵大鬧，很難看。

最後，若要臨時取消房間，也一定要通知飯店，最好也同時通知訂房平台，並且時時刻刻注意自己是否有被收費。原PO指出，飯店在「no show」的情況下一定會通知客戶端，千萬不要視而不見！當然，如果想被飯店「升等」，那就請對櫃檯人員好一點，因為權力掌握在他們手上。原PO說「Check in 完後，對櫃台微笑說聲謝謝，會增加更多服務熱忱。」

(中時新聞網)