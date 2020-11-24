31歲女星陳艾琳（琳琳）去年再嫁同為《大學生了沒》節目班底的台大高材生顏庭笙（Alex），兩人育有1女。然而今(24日)Alex驚傳因車上有含二級毒品大麻的電子菸及菸油遭警方逮捕，稍早陳艾琳也透過臉書再度回應172字，代替老公向外界道歉。

陳艾琳2017年結束與前MP魔幻力量鼓手阿翔（黃柏翔）的2年婚姻，2019年再嫁外形神似郭品超的Alex。婚後陳艾琳淡出演藝圈，專心經營自己的花店，時常在社群網站PO出一家3口甜蜜照，生活看似幸福又美滿。

開車掉「大麻電子菸」 藝人陳艾琳丈夫涉毒3萬交保

未料Alex今晨傳出獨自駕車持毒遭警方逮捕，陳艾琳第一時間也在限時動態坦言目前老公涉及的情況，等她釐清後會給各位回覆，稍早又於臉書心痛發文，「顏目前已從地檢署返家，經瞭解後得知，顏昨晚的確有攜帶大麻成分之煙油及吸食，也已向警方坦承。目前靜待司法程序審理，該有的懲戒我們一切尊重司法，並記取教訓。」

不過陳艾琳也強調，住家並未如媒體所說遭警方查獲存有大麻，老公也沒有常態吸食大麻，「對於孩子的健康和安危，請相信我們比誰都還要在乎。謝謝各界關心，並在此與所有工作上合作的品牌鄭重的致歉。」

其實陳艾琳人長得美，情路卻相當坎坷，2016年她在臉書踢爆前夫阿翔劈腿又約砲，害她一度流產，憂鬱症也復發，未料阿翔後來也反控陳艾琳出軌，親眼目睹妻子與《大學生》班底的Alex（顏庭笙）在床上卿卿我我。

後來陳艾琳與阿翔離婚再嫁Alex，又遇上老公持大麻煙油被捕，也讓粉絲不捨留言「總是遇到不懂得珍惜妳然後要妳一再包容的人」、「琳的人生總是一波未平一波又起…加油」。

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(中時新聞網)