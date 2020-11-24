不只有西方貓女懲惡揚善，50年前的台灣，便早有明華園總團推出《玉面雙怪貓》，描述真實身分神秘到家的大貓、小貓兩姊妹，如何劫富濟貧，成為百姓眼中的正義化身。經由國家文藝獎得主陳勝國改編，將由明華園旗下子團「大地華園」重新搬演，再現50年前風華。

明華園總團團長陳勝福表示，《玉面雙怪貓》本為共10集的大戲，由歌仔戲前輩陳冰河所創，並在50年前口述劇情，傳承給明華園演出，「許多資深戲迷也只聞其戲名，不曾欣賞過這齣作品。在歌仔戲興盛的全盛時代，這齣戲非常紅，在內台戲院演20多年，大家像追連續劇一樣。」

陳勝國表示，濃縮10本大戲，重新編修前輩陳冰河的作品，不僅能將明華園早期已難再現的作品精華呈獻給觀眾，同時也能交遞火把傳承給下一代，讓《玉面雙怪貓》以新的風貌活躍在歌仔戲舞台上。

《玉面雙怪貓》由大地華園團長陳昭婷及戲曲新星吳米娜主演，分別飾演大貓及小貓。陳勝福表示，陳昭婷戲中一會兒是嬌柔的千金小姐，一下又成身份隱密的大貓，和婢女小貓由情同姊妹到翻臉決裂，情感變換層次豐富，考驗演技。

過往總以帥氣小生扮相出場的吳米娜，近來在《武松與潘金蓮》挑戰丑角，塗黑整口牙外，還全程以矮子步半蹲演出。此回挑戰更上層樓，將詮釋旦角，飾演嬌蠻、兇巴巴的小貓，與大貓一同出手，打擊惡人。

陳勝福表示，明華園的演員向來是生、旦、淨、末、丑全能訓練，如今新生代青年軍訓練有成，他也迫不及待想將這些明日之星介紹給觀眾，大地華園不僅是明華園總團的傳承心血，更是歌仔戲永續傳承的一份希望。

大地華園劇團《玉面雙怪貓》將於12月12日及12月13日在台北城市舞台登場。

(中時 )