敖幼祥近年發起《烏龍院》漫畫小巴活動，駕駛小巴開進校園教漫畫，他笑說，自己直到現在也搞不清楚為何有這樣的想法與衝動。(敖幼祥提供)

漫畫大師敖幼祥近年專注動畫創作，今年將1980年連載於《中國時報》的四格漫畫《烏龍院》，重新繪製、編寫為共10部的短篇動畫，讓經典作從四格漫畫變身，宛如時空穿越之旅，歷經40年後，仍能躍然於手機螢幕上大放光采。

為將四格漫畫轉換為動畫，習慣日出工作、日落下班的敖幼祥，不惜與團隊日日加班到晚上，趕工數月，終在花東漫畫季首映，「不同時代階段，有不同的媒體表現形式。當初《烏龍院》以四格漫畫問世，滿奇妙的，歷經40年，它不斷碰到新的機會繼續流傳，曾變成連環漫畫、月刊、長篇動畫，現在又成短動畫。」

《烏龍院》的誕生背景，是港劇《楚留香》帶動的武俠熱潮，敖幼祥表示，當時經報社編輯建議，構思出2位徒弟跟著2位師父生活的逗趣故事，《烏龍院》讓他開啟漫畫事業高峰，吸引各方合約上門，但因自己不善拒絕，稿債高築，壓力一度大到一天抽上幾包菸，日日熬夜，直到定居花蓮，才找回創作初心。

敖幼祥表示，自己熱愛畫畫，不會因畫畫而疲勞，但會讓人迷失的是畫畫以外的事情，「我不太認識自己，但畫畫會透過紙筆出現新的世界，出現另一個自己，讓我平靜下來。」

距離當年推出《烏龍院》，40年過去，敖幼祥依然熱衷漫畫，對動畫創作也更有心得。他表示，動畫作品最怕修改，一旦要修改，比創作更耗時，團隊默契很重要，今年在熟悉的動畫團隊幫助下，終於完成每集5分鐘的四格漫畫系列動畫片，決定放在Youtube頻道上，讓大眾免費觀賞。

敖幼祥表示，近年除動畫外，也曾發起「《烏龍院》漫畫小巴」活動，開車駛進各個校園教漫畫，為另類的個人創作生涯里程碑。

漫畫小巴及《烏龍院》創作歷程即日起於花蓮文化創意產業園區便展出至29日。

(中時 )