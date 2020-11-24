遠東集團24日迎來第27個年頭耶誕點燈，遠東集團大家長徐旭東更是擴大邀來60多位駐台使節與代表一起同歡共舞：徐旭東強調點燈是代表舊的一年即將結束，以快樂心情迎來新的一年到來，從現在看來明年2021年絕對比2020年，明年景氣一定會更好！

徐旭東說，明年景氣一定會更好，最主要是疫苗出來了，疫情發展的最大疑問獲得解決，有解決就好辦事，雖然一時之間發不到全世界，但相信下半年是樂觀的。

而對於近期對台灣沒有加入RCEP爭議，他強調不是有人說「不要把蛋擺在同一籃子裡」，應該總有辦法的！以遠東集團來說，影響不太大，主要是遠東集團在中國、在越南、在東南亞、在中南美與美國等地區都有企業，對集團來說，沒有直接影響，但附屬的中小企業就會有間接影響，但大體上都算還可以，因為留在台灣的中小企業，他們增加高科技、致力研究發展創新、不走傳統的路，他對台灣中小企業有信心。

對於未來台灣投資，徐旭東再次重申「一定要加碼」，因為生產要靠AI、IoT、BigDATA等這些都要花大錢，他認為「AI化不是兩句話」，而是要花錢投資，當然也因此迫使我們加速AI化！至於集團各個相關企業加薪話題，他表示好的就加薪、沒那麼好的多少加一點，虧錢的就有點難。

(工商 )