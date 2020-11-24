今年4月台北市萬華區，發生一起于姓房仲持藍波刀，在街頭瘋狂砍殺林姓運將致死，檢警原以為是隨機殺人案，經調查發現，是一名已婚的江姓女同事，向于男抱怨林姓運將是恐怖情人，為了替好友出氣竟痛下殺手，而24日開庭時，于男強烈拒絕觀看自己行兇影片，激動說「我真的看不下去」。

北院開庭時法官勘驗影片，于男一看情緒相當激動，隨後休庭約15分鐘，之後回到庭上，于男仍拒絕看影片，不斷說「我全認」、「我看不下去」、「我認罪」，更直言自己不是屠夫，求法官放過他。受害運將家人見狀更是忿忿不平，律師怒嗆「你要人家放過你，誰來放過家屬」？

影片也曝光犯案過程，兇嫌于男當天穿黃色雨衣、背著包包，在萬華莒光路騎樓徘迴，大約5、6分鐘後，與死者林男擦身而過，一看到林男，于男立刻拿出30公分長的藍波刀朝對方背部猛刺，期間林男試圖要奪下藍波刀，但身負重傷無法與于男對抗，于男甚至將林男拖行數公尺，最後刀插進手裡拔不出來，于男才逃離現場。

本案其中關鍵人物之一江女，與死者林男原本是同間公司房仲，林離職後2人仍有聯絡，而于男與江女也曾共事，彼此以兄妹相稱，江女曾向于男抱怨林男是「恐怖情人」，整天糾纏查勤，為了替江女出氣，于男在今年初，找機會在林車上裝GPS，確實掌握行蹤後將林男殺害。

(中時新聞網)