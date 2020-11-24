在金融服務大量轉向數位通路的現在，分行成為銀行的成本負擔。外商銀行龍頭花旗（台灣）銀行仍無意關掉大部份的地方分行，尤其像新興都會的大台中地區，花旗一直維持6家分行的數目，近日還將台中民權分行喬遷新大樓、並更名為大益分行，提供客戶舒適寬敞的空間，享受金融專業服務。

為新分行舉行盛大開幕儀式，今年疫情高峰時抵台到任的土耳其籍花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人慕嘉（Muge Yuzuak），也首度親身體驗台灣節慶的熱鬧。慕嘉表示，花旗深耕台灣56年，看好台灣的發展潛力，實踐在地服務的承諾，花旗打造全新大益分行，充分展現花旗投資台灣的承諾，來將持續提升分行設備，結合專業的理財團隊，提供客戶更精緻卓越的金融服務。

基於綠色與環保的新增要求，花旗對於地方分行的選址是有學問的。花旗銀行表示，嶄新的大益分行位於台中市知名建築Sky Green，建築物獲得LEED銀級綠建築標章，獲頒住宅建築獎無數，結合低碳環保理念與極具現代感的設計，提供台中客戶綠色友善環境，比原來使用已超過 28 年的民權分行精進許多。

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