百老匯音樂劇《歌劇魅影》今（24）晚在台北小巨蛋演出第7場，好評持續延燒，吸引眾多藝人朝聖。玖壹壹洋蔥國中時看過老師播放《歌劇魅影》影片，但太久已沒印象，今專程前往觀賞，他陪同女友一起到場，大方表示「是她約我來的」，團員春風、健志則忙著打電動，「他們剛拿到PS5，在打電動，下禮拜再問他們要不要來」。春風日前右手臂開刀切除脂肪瘤，今天拆線，電動照打？洋蔥代答：「還可以，沒有影響。」

ØZI人生第一次踏進小巨蛋就是六年前《歌劇魅影》來台演出，今到場二刷，令他印象最深刻畫面是男主角魅影摘下面具那幕，他當時還買了周邊商品項鍊作紀念，可惜搞丟了。而他的媽媽葉璦菱日前開刀切除胃腸瘜肉，手術成功，身體也復原良好，「她今天有來我家吃中餐、泡咖渄，她身體很好」。ØZI也提到日前去看了葉璦菱與蕭煌奇一同舉辦的演唱會，很佩服媽媽61歲了仍維持最佳狀態，「她出道35年了還這種狀態，而且兩場滿座，看了更加激勵我自己」。

玖壹壹洋蔥今到場觀賞《歌劇魅影》。（盧禕祺攝）

龍劭華、胡宇威、夏和熙3人今晚都是第一次看《歌劇魅影》，龍劭華表示，《歌劇魅影》是國際有名的歌劇，尤其在疫情期間，只有台灣看得到演出，實在很幸福，除了稱讚台灣防疫NO.1，當然也要把握機會來觀摩。胡宇威則說，身邊家人朋友都看過了，自己很期待，也想知道幕後故事。屈中恆、蔡佩軒、胖球斯拉等藝人也到場，欣賞這部百老匯經典歌劇。

《歌劇魅影》目前周末場次接近完售，火熱程度相當。主辦單位寬宏藝術要劇迷們不要錯過，平日場次還有不錯的位置能夠選擇，把握每次珍貴演出機會，購票請洽寬宏售票

OZI很喜歡《歌劇魅影》，今二度到小巨蛋朝聖。（盧禕祺攝）

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