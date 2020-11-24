帶著姐姐的高人氣，任容萱一出道就備受觀注。進入演藝圈後，姣好外型加上自己的努力，在演藝圈也有不錯的發展。今年32歲的她，近日才過完生日，姊姊Selina在自己的社群平台上曬出全家福，沒想到網友們卻大歪樓，竟然把重點放在任爸身上。
本月22日是任容萱的生日，Selina在自己的社群平台上曬出全家人一起幫妹妹過生日的照片，文中寫道：「我的珍珠女孩，請帶著我們的愛，勇敢飛翔，#生日快樂」，只見一家人和樂融融，Ella陳嘉樺也在照片下方留言：「充滿愛的家，生日快樂。」
只是在一片祝福聲中，有些粉絲竟然把重點放在身穿白色背心的任爸身上。穿著無袖背心的任爸，手臂不但有肌內，而且線條還相當明顯，這讓許多網友直呼「任爸這身材是不是不科學！」
除了替妹妹過生日，Selina也安排了一趟小旅行，帶家人去南投度假。只是Selina在文中偷爆料說：「出發前爸爸說他開車不聽流行歌，只聽心經…我現在知道為什麼了」，更在底下寫「男人開車脾氣都要這麼大嗎」，讓不少網友也紛紛聲援：「喇叭聲會讓我一秒爆炸！！脾氣很難不起來啊」、「因為太多三寶」。
(中時新聞網)
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