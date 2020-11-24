俄羅斯國防部今天表示，俄國軍艦發現美國海軍飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）在日本海（Sea of Japan）的俄羅斯領海非法航行，已警告並將其驅離。

路透社報導，俄羅斯表示，俄國驅逐艦維諾葛瑞多夫號（Admiral Vinogradov）警告馬侃號，並威脅將撞擊馬侃號以迫使其離開領海。

國防部發布聲明指出，馬侃號遭到警告後已迅速返回公海。

此種事件非常罕見，但這也突顯了俄羅斯與美國的外交與軍事關係欠佳，目前兩國的關係仍陷在冷戰後的最低點。

隸屬俄國太平洋艦隊的維諾葛瑞多夫號持續跟隨馬侃號。莫斯科當局表示，馬侃號在格林威治標準時間（GMT）24日3時17分侵入俄羅斯領海內2公里。

俄羅斯指出，此次事件發生在彼得大帝灣（Peter the Great Gulf）。

莫斯科當局表示，馬侃號離開俄羅斯領海後沒有再試圖侵入，但維諾葛瑞多夫號持續觀察它的動態，俄國並已派遣一艘巡防艦前往該地區。

(中央社)