民進黨台北市議員王世堅因近來多次批評行政院長蘇貞昌，遭同黨桃園市議員王浩宇痛批「替中共挑撥總統與院長的關係」！而曾參選過台北市立委、民眾黨黨員的何景榮認為事關重大，告發王世堅涉反滲透法。對此，王世堅今(24日)受訪時表示很莫名其妙，指他並不認識對方，並要對方不要浪費司法資源。
日前王世堅就因批評衛福部長陳時中，而和王浩宇槓上，王浩宇更嗆王世堅，「那你還待在民進黨幹嘛」，而陳時中也敢忙出來打圓場，但過了不久，兩人又再度互槓，王浩宇甚至還指控王世堅「開始造謠蘇貞昌將在年後去職，替中共挑撥總統與院長的關係。這樣的行為，真的非常不應該」。」
不過，何景榮為事關重大，因此在23日具狀至宜蘭地檢署，告發王世堅涉嫌觸犯反滲透法，且何景榮更懇請檢察官立即傳喚王浩宇至宜蘭，協助偵辦此一共諜疑案。
根據《自由時報》報導，針對此事，王世堅受訪時回答，他根本不認識何，因此也沒有辦法回應，王世堅還直言「只能說莫名奇妙，不要浪費司法資源。」
(中時新聞網)
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