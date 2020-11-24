民進黨立委高嘉瑜為了澄清炒房爭議，自己po出房間內衣服堆積如山的照片，再度掀起各界討論。而母親看見畫面後心疼落淚也相當自責，並表示，「一堆衣服代表忙到連整理都沒時間，覺得這種生活真的太辛苦」。對此，資深媒體人陳揮文今(24日)晚間在廣播節目中，則是嘆氣地說，母親當然心疼女兒，不過這生活是她自己選擇的，如果她生活辛苦，那其他人怎麼辦...。

高嘉瑜媽媽接受《TVBS》採訪時表示很心疼，當晚看到照片就哭了，覺得生活可以更輕鬆一點，為什麼要把自己搞得那麼複雜，一堆衣服代表忙到連整理都沒時間，覺得這種生活真的太辛苦。她認為自己不盡責，也想去幫女兒整理，但因工作無法抽身。

對此，陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中則說，「母親當然心疼女兒，不過這生活是她自己選擇的，沒有人逼她加入PTT(她在PTT出道)、選台大會長、選議員、選立委，這歡喜甘願」；接著他嘆氣地說，「如果你的女兒一個人生勝利組生活還辛苦，那其他人怎麼辦，其實女兒這樣算很好啦。」

後來，陳揮文更爆料，今天中午遇到在之前選舉以些微差距輸給高嘉瑜的國民黨副秘書長李彥秀，開玩笑地虧對方把枕頭拿出來拍一下 ，而對方也回應，「揮文哥，我的枕頭有紫色的香味，那個拍得出來嗎？」

至於，高嘉瑜照片中的「泛黃枕頭」成為討論焦點，她本人今也po文回應，老家在基隆開百貨行，枕頭是從家裡帶來台北，一直跟著她，很軟很好睡，那顆算是當時最好的枕頭，可惜現在停產了，都被記憶枕、乳膠枕取代，她更說「這是時代的眼淚！」

(中時新聞網)