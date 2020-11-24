新北「STEAM生活月」活動開跑，教育局結合以科學（S）、科技（T）、工程（E）、藝術（A）及數學（M）方面與產官學資源辦理系列活動，24日於新莊區思賢國小舉行「類TED」講座，由教育局長張明文與學者們上台分享理念，吸引約200名民眾參加，大家都大呼「收穫良多！」。

「2020 STEAM x TALK」24日上午開講，廳內匯集全台200位對教育充滿熱誠的家長、教師，講者也使用Slido即時互動平台，讓聽眾可以即時回饋意見，在講者最後結語時，可作為意見延伸作為討論。

教育局張明文局長表示，全國唯一STEAM大聯盟總部在新北，11月是新北「STEAM生活月」，各領域的整合是未來的趨勢，透過知識的碰撞，大家培育出更有解決能力的下一代，「2020 STEAM x TALK」講堂是類TED模式進行，每位講者用15分鐘的時間拋磚引玉，激發創新的教育理念。

教育局前副局長蔣偉民演說分享，他認為人們能從生活中設計出適應的器具就是一種偉大，學生要從教育中培養跨域能力以及團隊精神，必須由政府從政策面著手；國立台灣師範大學教授林坤誼及國立清華大學教育學院副院長王子華則從國際現況與文化營造談STEAM教育。

實務部分，新莊區民安國小校長王健旺從校園美學討論「藝術STEAM行不行」，而板橋國小教師楊凱文、中正國中教師江逸傑、板橋高中教師顏椀君則分別以自造者班級經營模式、文學的科學視角及哲學觀點，分享獨特看法。

教育局表示，STEAM教育重視融入生活情境，鼓勵學生運用跨域知識找到解決方法，新北市培育積極推動各校STEAM社群實踐課程，更成立STEAM跨域輔導小組推動STEAM教學專業發展，今年已培訓近200位種子教師，研發從生活出發的STEAM課程，落實素養導向學習，培養孩子擁有實作力、創新力及跨域力。

(中時 )