遠東集團今（24日）晚於遠企購物中心敦南廣場舉辦第27屆「幸福有愛．喜樂相隨」耶誕點燈，由遠東集團董事長徐旭東主持，適逢諾魯共和國第一夫人英格麗雅辛塔安格明Ingrid Jacinta Aingimea來台，邀請近60名來自多國的駐台使節代表，與台北市副市長蔡炳坤、外交部政務次長田中光齊聚。

遠東集團董事長徐旭東（左）與諾魯共和國第一夫人英格麗雅辛塔安格明一起在「遠企耶誕樹」開心合影。（粘耿豪攝）

徐旭東表示，今年因為爆發疫情，是非常不容易的一年，全民能平安度過是世界各國中少有的，選在12月24日平安夜前1個月點燈，別具意義，「點燈就表示一年要結束、新年要來臨，當用快樂的心情迎接2021年，明年一定會比今年更好。」

遠東集團董事長徐旭東（左3）昨晚邀嘉賓一起點亮「遠企耶誕樹」。（粘耿豪攝）

今年以「幸福有愛．喜樂相隨」為主軸搭起40呎的「遠企耶誕樹」，用天使、金球及音符燈飾打造，更有燈串從7樓頂延伸而下，點亮敦南商圈。除了安排遠東百貨吉祥物「太陽寶寶」跳舞為晚會揭幕，還有台北市大安國中弦樂團演奏耶誕曲目，歌手鄧廣福、蔣逸文合唱耶誕歌曲，徐旭東一時興起希望歌手唱輕快的歌曲，邀全場嘉賓手舞足蹈，讓氣氛更輕鬆、熱鬧。

遠東集團開台灣風氣之先，是第1家舉辦耶誕點燈的企業，過去26年都在遠企點燈，歷年出席使節與代表皆逾40位，今年邀到總統級外賓及近60位使節代表，重要性更勝以往。

遠東集團「遠企耶誕樹」高40呎，用天使、金球及音符燈飾打造。（粘耿豪攝）

此外，今晚集結遠東集團對社會的關懷，由旗下各公司和公益夥伴舉辦愛心活動，像是遠企與「華山基金會」及「台北家扶中心」合作；遠東商銀與「伊甸基金會」及「喜憨兒基金會」合作，在現場義賣多樣公益商品。

同時，也舉行愛心發票募集活動，凡捐贈5張11月發票並購買公益商品，可兌換1盆聖誕紅，所募集的發票將全數捐給「華山基金會」；在HAPPY GO App完成「點燈打卡」活動，還有機會獲HAPPY GO點數1點，吸引不少民眾共襄盛舉。

(中時 )