英國藥廠阿斯特捷利康的主管今天透露，他們與英國牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗因試驗過程施打劑量有錯，誤打誤撞發現防護力因此提高，這才開啟申請監管批准的機會。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）今天稍早宣布，這支2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）候選疫苗在英國和巴西的後期試驗結果顯示，接種時若先施打一次半劑、一個月後再施打一次全劑，從數據來看防護力可達90%左右。

阿斯特捷利康的腫瘤學以外研發部負責人潘加洛斯（Mene Pangalos）告訴路透社：「我們之所以會有施打半劑的作法，是陰錯陽差。」

他說，阿斯特捷利康4月底和牛津大學（Oxford University）展開合作時，由牛津研究人員對英國受試者施打疫苗。研究人員很快發現，這批受試者出現的副作用如疲倦、頭痛和手臂痠痛等，程度都比預期輕。

潘加洛斯表示，於是回頭檢查才發現，他們把疫苗劑量搞錯成一半。阿斯特捷利康也決定，繼續讓施打的第一劑疫苗用半劑，並於預定時間再施打一次全劑疫苗。

原本有一群人數較多的受試者，按原本計畫接種2劑全劑疫苗，得出的平均防護力為62%，若與第一劑施打半劑的試驗結果加總，則這支疫苗的整體防護力為70%。

(中央社)