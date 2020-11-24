家住新竹的戴姓男子，涉嫌連續假扮女性闖入苗栗、台中等地國小校園，利用教室、辦公室沒人，侵入竊走教師的皮夾現金財物，並持竊來信用卡盜刷購買金飾，遭法院判處有期徒刑6年10個月。

苗栗縣三灣國小在108年10月發生一名可疑女性竊嫌闖入校園，乘著教室沒人，偷走老師的皮夾，內有3000元現金及信用卡等財物，事後，被害教師發現他的信用卡被拿到大潤發頭份店盜刷買了3萬多元的金飾，才赫然發現皮夾被竊，趕緊向轄區三灣分駐所報案。

警方經調閱監視器分析發現竊嫌是名女性，經擴大清查，鎖定竊嫌駕駛車輛後，發現車主是設籍新竹湖口的戴姓男子，警方還一度懷疑是戴嫌負責開車接應另一名女性共犯犯案。

專案小組前往嫌犯新竹住處抓人，見戴嫌返家上前攔截逮捕，戴嫌當場坦承連續闖入國小校園行竊，警方隨後在戴嫌住處及車上搜出許多女性衣飾、內衣褲、女性假髮以及胸貼等變裝工具，戴嫌才坦承為了掩人耳目，鬆懈學校教職員心防，才變裝成女性行竊。

42歲的戴男，未婚有多項竊盜前科，他坦承另外在竹南、大甲、豐原地區以相同手法犯案。得手後轉往賣場或百貨公司的珠寶首飾櫃位，同樣以女裝打扮，冒名盜刷竊取所得信用卡，購買金飾累計36萬7075元，然後將金飾變賣換現花掉。

全案經苗栗地方法院審理，依犯竊盜罪、行使偽造私文書罪，判處有期徒刑6年10個月。

(中時新聞網)