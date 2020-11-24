菲律賓每日問詢者報(INQUIRER)報導，這星期，美國向菲律賓提供了一批價值1800萬美元的武器，馬尼拉高級外交官稱，這些武器是用於反恐作戰，剿清盤據在民達納峨一帶的阿布沙耶夫激進組織。

武器捐贈在馬尼拉外交部舉行，菲律賓外長洛辛（Teodoro Locsin Jr.）與美國國家安全顧問歐布萊特（Robert O'Brien）簽訂收據，完成武器的交接。

洛辛說：「我很高興代表菲律賓政府，接收美國政府所捐贈的這批價值約1800萬美元的先進飛彈等武器....我們期待與世界上最強的軍事力量(也就是美國)進行培訓，使我們的反恐部隊更能保護菲律賓人。」

這些武器包括：24枚MK-82炸彈；100枚光學-線導式拖式2A型(TOW-2A)反裝甲/反掩體飛彈；12套拖式飛彈的目標捕獲系統(ITAS)。

歐布萊恩說：「這批武器捐贈，顯示我們對關鍵盟友堅定而持久的安全承諾。我們希望這批武器，將可幫助菲律賓人，對抗IS殘黨在東亞的勢力。」

(中時新聞網)