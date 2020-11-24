鏈通科技（TBCASoft）研發成功以手機為主載具的「全球行動支付統合平台」，從點子發嚮到落地驗證的4年期間，獲得日本軟銀集團的連續注資，遠傳電信與富士康旗下亞太電信也跟進，今年8月完成日本行動支付通路PAYPAY的系統架接。鏈通科技財務長暨全球業務發展負責人陳思維今（24）日透露， 12月7日將進行Ｂ輪募資3,500萬美元至5,000萬美元，主要邀約對象是五大金控，點名玉山、台新、中信、國泰和富邦。

鏈通科技（TBCASoft）創辦人吳陵為親自主持此波募資，近日自美國加州飛抵台灣，近日正在防疫隔離。吳陵為台大畢業的旅美科技創業家，已決定將鏈通科技的亞洲總部設立在台北，並計畫在明年擴大台灣團隊，從目前的12人增加至50人。

外商投行出身的陳思維表示，鏈通科技的創業種子基金來自日本軟銀，是軟銀參與「共同初創」的唯一區塊鏈技術公司。現在鏈通的核心技術是把區塊鏈核心技術應用在建立「全球行動支付統合平台」，區塊鏈能成為台灣產業鏈的新科技火車頭，帶來經濟發展，以及國家安全。

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