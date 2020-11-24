金管會主委黃天牧24日親自公布二項理專A錢案的裁罰，除了2020年7月玉山銀爆發的理專盜領案開了一張2,000萬元的大單外，還針對台中銀行理專盜領客戶千萬案開出一張400萬元的小單。

根據金管會公布的裁罰書，台中銀北斗分行一位楊姓理專，從2019年7月到2020年3月間，以投資機會為由向客戶借錢，代客戶保管存摺及蓋妥印鑑的空白取款憑條，將客戶存摺及傳票交付櫃員辦理匯款，藉此挪用客戶款項1,048萬元，受影響客戶共2位。

金管會認為，台中銀有二大缺失，一、未落實執行確認客戶身分作業、覆核機制未發揮功能：台中銀已禁止行員為客戶辦理存提款作業，然楊員將客戶存摺及傳票交付櫃員辦理，存匯部門未落實確認客戶身分作業予以拒絕，覆核機制亦未發揮功能，致楊員得以挪用客戶款項。

二、未落實督導員工遵循行為準則規範：依台中銀內部規範，禁止行員保管客戶存摺及印鑑、已蓋章之空白取款條、禁止所有行員代客戶辦理存提款作業、不得與客戶間有私下借貸及擅自為客戶交易或私自挪用客戶款項等。但台中銀的主管階層對理專人員之行為未落實督導，致未能發現楊員之違規行為，並予以遏止。

由於台中銀未確實執行內部控制情事，已違反銀行法第45條之1第1項規定，依銀行法第129條第7款規定，核處400萬元罰鍰。

除了罰鍰外，金管會還有三大要求，一、針對本案缺失事項，請該行通盤檢討相關管理及查核機制，包括本案違規態樣交易之辨識、警示及查核等，以避免相關違規情事再度發生。

二、請該行全面檢討本案違規行為所涉業務及法令遵循或風險管理單位之經理人及職員責任。金管會將視該行責任檢討情形列為認可缺失改善之審酌依據。

三、請該行依銀行公會「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」第3條規定，將本案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露；並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送本案舞弊人員。

(工商 )