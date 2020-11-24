大陸人氣女神楊冪自出道以來一直維持纖細身材，尤其一雙招牌筷子腿稱羨許多少女，近日她到直播節目作客，被問到女明星冬天穿秋褲（衛生褲），是否會影響造型？沒想到竟得到楊冪一個得意回答，笑翻在場所有人。

楊冪日前參與直播節目，主持人談到她曾坦言自己冬天時會穿秋褲，楊冪就回應現在會穿了，接著被問什麼原因讓她開始穿秋褲，楊冪便自虧：「到年紀了，得穿了」，相當幽默，接著被問到女明星穿秋褲會否影響造型，楊冪表示其實不會，加上冬天拍戲真的太冷。

楊冪在直播調皮炫耀，笑翻許多網友。（圖／翻攝自微博）

而楊冪想了一會兒後，又補上一句：「因為我穿上秋褲，也還是很瘦」，得意語氣讓主持人聽了都開玩笑地翻白眼，後來楊冪更跟上現在大陸的「凡爾賽文學」，故作謙虛地說：「我剛剛有點凡而不自之」，逗樂工作人員。「凡爾賽文學」指的是，用看似平常低調的口氣或文筆說話，目地卻是不經意炫耀、炫富，在陸網引起一股模仿潮。

直播影片曝光後，網友紛紛大讚「楊冪網速好快」、「很跟的上潮流阿 」、「老凡爾賽冪了」，聽到她炫耀穿上秋褲還是很瘦的講法，更是不得不服氣「酸了」、「好有哽」、「楊冪說這話我服氣」，在網上掀起熱議。

(中時新聞網)