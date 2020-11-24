禾浩辰在公視動作喜劇《白日夢外送王》中飾演熱血外送員「宋達彥」，一直深信「世界很美好」，他笑說和自己個性很像，相信愛多過於恨，對所有事都有憧憬，對於劇中角色誤打誤撞，差點走進別人圈套心有戚戚焉，「乍看之下別人在幫你，但背地不是這樣」，他自我勉勵「遇到不好的事情，初心不能變、不要傷害別人，慢慢走也能到達那位子」。

公視睽違八年推出動作喜劇《白日夢外送王》，由電影《狂徒》導演洪子烜執導，禾浩辰以及孔子第76代子孫、新生代演員孔令元，加上卜學亮、巫建和、曾少宗、「微風女神」郭源元等人主演；劇中禾浩辰和卜學亮演父子，禾浩辰說「宋達彥」從小孝順，跟父親很像朋友，也認為「跟自己小時候與母親相處很像，我有時候會調皮搗蛋，偶爾互相鬥嘴」。卜學亮劇中是知名甜點師，卻因故落魄守在小麵店裡，他這次不刻意營造笑點，「生活化的演法，反倒帶來意外的放鬆與收穫」。

孔子第76代孫、孔令奇的遠房堂妹孔令元飾演女主角「小天」，劇中是高冷Youtuber，和私下熱情的她完全不同。曾獲金鐘獎戲劇男配角獎，去年入圍金馬男主角獎的巫建和，劇中飾演為達目的不擇手段的富二代「蘇德啟」，與禾浩辰有多場逗趣的打鬧戲碼；曾少宗、郭源元劇中分飾巫建和打造事業版圖的戰友們。

《白日夢外送王》描述外送員宋達彥因家中熱炒店受疫情影響，只好向高中同學、新創公司CEO蘇德啟借錢，而蘇德啟同時發動一場線上甜點店排名賽，比賽過程讓熱血外送員、高冷Youtuber、懶散廚師老爸湊在了一起，一同抵抗暗中的惡意與陷害！

公視賀歲喜劇《白日夢外送王》由擅長動作片拍攝的洪子烜（左）執導，禾浩辰成了熱血外送員。（公視提供）

孔子第76代子孫、新生代演員孔令元詮釋高冷的Youtuber。（公視提供）

郭源元、巫建和主演公視賀歲喜劇《白日夢外送王》。（公視提供）

曾少宗、巫建和主演公視賀歲喜劇《白日夢外送王》。（公視提供）

禾浩辰與巫建和劇中有多場精彩逗趣打鬧戲碼。（公視提供）

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