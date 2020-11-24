日本大賽第3戰今（24）日移師福岡巨蛋球場，地主軟銀鷹大發神威，以4比0完封讀賣巨人，取得3連勝率先「聽牌」，距離4連霸只剩1步，並且締造跨季日本一系列賽11連勝紀錄，表現超猛。

軟銀今天推出洋投摩爾（Matt Moore）先發，他是大聯盟擁有54勝的投手，今天表現超優，先發7局用93球，未被擊出安打，投出5次三振，有2次四壞球，無失分拿下勝投。另一洋投摩伊奈洛（Livan Moinelo）中繼1局也未被擊出安打，送出3K，但有2次四死球，亦無失分。

眼看巨人隊就要全場擠不出一支安打，軟銀「終結者」森唯斗9局上解決2人後，卻被丸佳浩擊出中外野一壘安打，巨人突破「無安打」的窘境，終場仍以0比4落敗。

軟銀全場擊出8支安打，包括中村晃3局下的2分全壘打，也是此役的勝利打點。7局下軟銀又擊出3支安打，攻下2分，把比數拉開為4比0，勝負已定，中村晃又有1分打點進帳，此役他3打數2安打，含1發2分炮，有3分打點，居功厥偉。

巨人隊洋投桑契斯（Angel Sanchez）先發6.1局被擊出6支安打，包括1發2分炮，送出7次三振，有2次四壞球，失3分，算是一場優質先發；但巨人打線實在太低迷，最後仍吞下敗投。

(中時 )