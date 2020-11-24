近期RCEP (區域全面經濟夥伴協定)簽署，引發台灣邊緣化危機。台泥董事長張安平今天說，台灣加入RCEP基本無望，但應儘可能加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)區域國際組織，否則經濟會有麻煩。他判斷拜登政府有80％到90％機率想重返CPTPP，至於我們政府笑話中國想加入「辦不到」，他回「你在開我玩笑嗎！」，強調「中國當然有實力參加」。

張安平今天出席「2030年技術策略與藍圖論壇」活動，談到區域協定問題，直指相關世界多邊組織台灣當然要參加，因為我們是經貿體，且規模不夠大，光是關稅5％到10％，對產業就有影響。

不過他認同我們加入RCEP已無機會，所以應以CPTPP為目標。他同時也說，老美有高達80％到90％機會重返CPTPP，因為民主黨沒有想要放棄太平洋區域經營。

對中國表態加入CPTPP，經濟部長王美花說，這對他們有相當高的門檻。國發會主委龔明鑫甚至說，光是「不能用政府力量去補助國營事業」這條，中國就辦不到，對此張安平回問：「你在開我玩笑嗎？」，強調「中國當然有實力參加。」

他解釋，中國國內也有在調整，像是智慧財產權，以前是弱的，可是現在自已在發展科技，5年內也一定會加強修法。

如此對台灣加入不是相對不利？張安平說，最好是美國進入CPTPP時將台灣帶進去，不過即使中國先進去，也不見得沒機會。像當年加入WTO，就是大陸先進，我們後進，之中有先談好就可。

至於台美關係上修，產業進軍大陸市場是否會受影響？張安平笑說，ECFA存在啊，這對傳產有利。

(中時 )