《一秒鐘》/ One Second 終極預告

大陸著名導演張藝謀執導的電影《一秒鐘》，原訂做為第33屆大陸金雞獎電影節開幕影片，在首映前一天傳出因「技術問題」退出電影金雞獎。外媒分析稱，可能是該部電影涉及文革題材，踩到意識形態紅線而遭到阻撓，未來恐怕無法如期上映。

據《香港經濟日報》報導，《一秒鐘》原訂周三（25日）在廈門的金雞獎首映會上放映，但張藝謀妻子陳婷周二（24日）在微博透露，《一秒鐘》由於「技術原因」不能去廈門金雞獎首映，她並呼籲上映後「且看且珍惜吧！」

報導說，《一秒鐘》去年曾計劃2月在柏林影展全球首映，並可能參與角逐金熊獎，但最後同樣因「技術原因」而退出。當時外媒分析認為，這可能因為《一秒鐘》涉及文革題材，大陸官方至今未予放行。

大陸導演張藝謀執導的電影《一秒鐘》因技術問題退出電影金雞獎首映會，可能因其題材涉及文革敏感議題而未獲放行。圖為電影劇照。（圖／微博）

張妻陳婷周二在微博發布截圖稱，據官方通知，金雞百花電影節國產片展的開幕片，由《一秒鐘》改為《流浪地球：飛躍2020特別版》。她寫道，「錯過柏林，錯過金雞，11.27仍為你赴約」，顯示11月27日上映檔期不變。

報導指出，這是金雞獎連續2年撤換開幕片，去年由婁燁執導、以抗日戰爭為背景的《蘭心大劇院》獲選為開幕片，卻在開幕前夕遭撤，改由紀錄片《尺八‧一聲一世》上陣。

這次張藝謀執導的《一秒鐘》由張譯、劉浩存及范偉等演員演出，講述在文革時期，3個背景不同的人，因為一部宣傳電影而結下不解之緣。

(中時新聞網)