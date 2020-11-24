公視與myVideo合製消防職人劇《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演，由金牌製作人湯昇榮、編劇李志薔共同擔任製作人，導演蔡銀娟執導，將於明年5月播出。24日釋出首支30秒超前導預告，溫昇豪出入火場肩扛命危男孩衝下樓梯，劉冠廷擋下火災現場掉落的支架、陳庭妮為傷者CPR急救、林柏宏抱傷患衝出火場，溫昇豪一句「在死亡面前，我們每個人都是平等的」，火焰從門縫竄出爆破炸向消防員，視覺相當震撼。

溫昇豪表示，當下只想著要如何救出那孩子，尤其不斷反問自己「如果這個小孩是你很重要的親人，你會怎麼做？」讓他腎上腺素爆發，扛著小孩上下階梯跑了十幾次，他苦笑「因為腎上腺素關係，完全感受不到疲憊跟疼痛，回家後才發現，膝蓋以下的脛骨全都因摩擦、衝撞而瘀青受傷」，他拍一天就傷成這樣，「難以想像每天在火場出生入死的消防員，身上到底會累積多少傷疤。」林柏宏也說救人時的內心壓力：「只要他想活下去，我們都應該要救他。」

陳庭妮是劇中唯一的女消防員，她身穿消防衣身手俐落進行CPR、霸氣扛水帶，身上消防裝備將近30公斤，甩開過去甜美形象，展現強悍一面。陳庭妮為戲努力健身，即便戲殺青「現在聽到消防、救護、警笛聲都會有反應」，盼戲播出後能讓更多人看見、關心自己和消防員的安全。

身兼《火神》導演與編劇的蔡銀娟表示，田調到完成劇本費時2年時間，消防員除打火外，還有救護、山難救援、水域救援、消防安檢等工作，想要讓更多人瞭解消防隊員的辛苦、所面臨的挑戰。同樣身兼編劇的製作人李志薔表示，為求劇中專業呈現，開拍前劇組、演員進行訓練外，也邀請專門消防顧問到場協助，希望將《火神》塑造成一個真實符合台灣消防勤務的職人劇，顛覆以往消防員只有打火的印象。

《火神的眼淚》故事描述一群大員市消防局同安分隊的消防隊員，透過執行的案件，揭露許多消防職業不為人知的心酸故事，脫下制服的他們，卻各自面臨不同的人生課題：邱漢成（溫昇豪 飾）在妻小與工作中陷入兩難；唯一的女隊員徐子伶（陳庭妮 飾）想證明自己的能力不輸男性，卻始終無法獲得家中的支持；張志遠（林柏宏 飾）平常執勤是最熱血，在深夜總是做著相似的惡夢；林義陽（劉冠廷 飾）是個充滿正義感的隊員，維護同伴不遺餘力，執行公務也時常與人發生爭執，成為令長官頭痛的對象。他們將共同面臨一場大火，改變彼此的命運。《火神的眼淚》將於2021年5月在公視以及myVideo播出。

林柏宏從火場衝出手抱傷患畫面紛紛曝光。（公視提供）

陳庭妮（左1）在《火神的眼淚》飾演劇中唯一的女消防員，與劉冠廷（左2）共同執行救護工作。（公視提供）

《火神的眼淚》劇中呈現消防員的多元工作。（公視提供）

(中時 )